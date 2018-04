Emlékszel még „Cuki vagyok” Dórira? Így néz ki most!

Pár éve keringett az interneten egy zavarba ejtő, ám egyúttal ellenállhatatlanul fülbemászó refrénű szám, melyben egy lány eldalolja, hogy mennyire megváltozott, és most már milyen cuki.

Ő lett ezután a cuki vagyok lány, de azért polgári neve is van. Lugosi Dóri, aki azóta már nem cukiskodik, felelős felnőtt, és egy egészséges életmódot hirdető Instagram-oldalt üzemeltet.

Így néz ki most:

😎😏 Dóra Lugosi (@lugosidori) által megosztott bejegyzés, Ápr 19., 2018, időpont: 10:25 (PDT időzóna szerint)

Dóri nemrég anya lett, a gyermeke apja pedig a Face Team akrobatikus kosárlabdacsapat megálmodója, Takács Áron. A kosaras fiúk már a Britan’s Got Talentet is megjárták, ott szereztek maguknak világhírnevet, ami miatt azóta is nagyon foglalkoztatottak.

Íme a kisbabájuk: