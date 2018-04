VV Fanni feltételezett gyilkosa megbukott a hazugságvizsgálaton

VV Fanni tavaly november 20-án tűnt el. Egy kamera rögzítette, amint B. László az autójába teszi az alélt állapotban lévő lányt, akinek testét azóta is hiába keresik. A férfit emberöléssel gyanúsítja a rendőrség, jelenleg is előzetes letartóztatásban van. Poligráfos vizsgálatot is végeztek rajta. A Blikk úgy tudja, hogy szinte majdnem az összes kritikus kérdésnél jelzett a műszer, ami arra utalhat, hogy a férfi nem mondott igazat. Állítólag, a nyomozók azóta szembesítették a hazugságvizsgálat eredményével, ő azonban kitart amellett, hogy semmi köze VV Fanni halálához. Ő „csupán” annyi tett – állítja –, hogy autójába helyezte az ájult nőt, majd átadta két, ismeretlen férfinak.

A család ügyvédje biztos benne, hogy a rendőrség jó nyomon jár, és rengeteg adatra alapozva gyanúsítják Fanni megölésével B. Lászlót, még ha ezt a férfi és volt ügyvédje vitatja is. “Ha valóban megbukott a poligráfos vizsgálaton a gyanúsított, az is csak azt támasztja alá, amit az ügy elejétől következetesen mondok: erősen köze lehet Fanni megöléséhez. Remélem, hamarosan a holttest is előkerül, hiszen az választ adhat számtalan kérdésre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy holttest nélkül lehetetlen lenne bizonyítani valaki a bűnösségét” – közölte dr. Lichy József.