Kiderült Polgár Tünde titka: „Nem hencegni akarok a betegségemmel, hanem segíteni másoknak”

Főleg Vivit érdekelte, vajon mi lehet az ok, mindenképpen szerette volna kideríteni a titkot, és sikerült. Dalmával közös babaváró bulijukon szóba került a gyerekvállalás, és végül bátor döntést hozott Polgár Tünde. Elmondta a Feleségek luxuskivitelben kamerái előtt, hogy a betegsége miatt költöztek haza Magyarországra a családjával.

„Amikor Danit megszültem, utána kezdődött. Akkor vették észre az első miómát, később már négy volt, most pedig három. Nem kell sajnálat, nem ezért meséltem el, hanem mert ez egy sok nőt érintő egészségügyi probléma. Ha csak hárommal többen elmennek orvoshoz, mert jobban figyelnek a tünetekre, már volt értelme elmondanom a történetemet” – mesélte Tünde az NLCafénak.

A Feleségek luxuskivitelben tegnapi adásában is látszott: Tünde semmiképpen sem szeretne drámát kerekíteni, de szerinte fontos, hogy minden nő figyeljen oda magára. Ahogy fogalmazott, az anyák, feleségek hajlamosak magukat a háttérbe szorítani, pedig ennyi önzőség kell, és inkább mindenki menjen el egy hasfájás miatt nőgyógyászhoz, derüljön ki időben, ha valami baj van, mintsem legyintsen.

„Ha az ember ezzel küzd, sok mindent megél az állandó fájdalmon kívül. Olyan sokáig kellett hormongyógyszereket szednem, hogy elkezdett erősen hullani a hajam. Utána csak híztam, és semmitől sem tudtam fogyni, majd jött a másik véglet. Lefogytam, és nem tudtam felszedni plusz kilókat, 48 kiló voltam, a botsáska hozzám képest vaskos volt. És akkor ott voltak a hangulatingadozások, a hirtelen sírógörcsök.”

Az Egyesült Államokban gyakorlatilag csak egyetlen megoldást láttak: a műtétet, amelynek során nemcsak a miómákat távolítanák el, hanem a méhet is. Magyarországon Tünde végül rátalált a mostani orvosára, akinek nagyon hálás.

„Eddig a műtétet sikerült kitolni, kordában tudjuk tartani a betegségemet. A táplálkozás is sokat segít, a gondos ellenőrzés, és bár néha most is állok egy helyben, mert mozdulni is fáj a görcsök miatt, de ez már semmi a korábbiakhoz képest. De 46 éves vagyok, és szeretném minél tovább halasztani a műtétet.”