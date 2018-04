Berki Mazsija egy szál topban verekszik

Berki Krisztián és Mazsi szerelmi élete nyitott könyv számunkra, hiszen mindennap történik velük valami. Most viszonylag kevés dolog, hiszen a műsorvezető Dubajba utazott a barátaival, Katona Renátát pedig itthon hagyta. Az edzések viszont így sem álltak le, míg Berki az arab országban boxol, addig Mazsi Budapesten verekszik – méghozzá nem is akármilyen szettben.

Mazsi előző bejegyzéseiből kiderül, hogy nagyon hiányzik neki a szerelme, hiszen mióta együtt vannak, még sosem töltöttek ennyi időt külön. Továbbá azt is megosztotta a követőivel, hogy hamarosan együtt is elutaznak, ezért a póthaját is levetette.