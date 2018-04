8 sztárcsemete, aki bizonyíthatóan örökölt valamit a szülei tehetségéből

Patrick Schwarzenegger

Ki fia-borja: Arnold Schwarzenegger

Ránézésre az ifjú Patrick Schwarzeneggerben inkább az édesanyja révén örökölt Kennedy-vonal dominál, nem pedig az osztrák izomkolosszus génjei, de kétségtelenül abból is örökölt, lévén már 15 éves kora óta saját vállalkozást visz. Elit magániskolába járt, már tinédzserként modellkedett, és horrorokban feltűnve kezdte színészi karrierjét, ám most az Éjjeli napfény romantikus hősszerelmeseként végre egy főszerepben is kipróbálhatta magát, és a film még a magyar mozikban is nézhető. Kár, hogy az apjával ellentétben neki nincs vaskos osztrák akcentusa…

Lederhosen A post shared by Patrick Schwarzenegger (@patrickschwarzenegger) on Jan 20, 2018 at 11:41am PST

Riley Keough

Ki fia-borja: Lisa Marie Presley lánya és Elvis Presley unokája

Bár a szülei zenészek (édesapja a szcientológus-énekes, Danny Keough), ráadásul ereiben ott csörgedezik minden idők legnagyobb rock and roll zenészének, Elvis Presley-nek a vére, a 28 éves Riley nem a zene irányába fordult, bár tény, hogy nagyapja a filmvásznon is nagy császárnak számított. Bár menő kaliforniai család sarja, Riley a filmvásznon többnyire white trash csajokat (American Honey, Logan Lucky, Magic Mike) alakít, bár legutóbbi filmjében, a Paternóban már egy értelmiségi újságírót játszhatott. A tehetségéhez nem fér kétség.

Solitude A post shared by Riley Keough (@rileykeough) on Jan 29, 2018 at 5:07pm PST

Kaia Gerber

Ki fia-borja: Cindy Crawford lánya

Azon talán nincs semmi csodálkoznivaló, hogy egy olyan istennőnek, mint Cindy Crawford, a lánya is csodaszép, de az már a kisebb csoda kategóriájába tartozik, hogy sokak szerint legalább olyan szép, ha nem szebb, mint a mami volt fiatalon. Néhány fotón Kaia Gerber és Cindy Crawford duója nem is anya-lánya párosnak tűnik, hanem úgy néznek ki, mintha ikertestvérek lennének. Kaia az első modellszerződését tízévesen (!) kapta, és már 14 évesen címlaplánynak mondhatta magát. Tizenhét évesen már Instagram-sztár, és a legnagyobb divatmárkák szeretnének szerződni vele.

happy kai ❤️ A post shared by Kaia (@kaiagerber) on Aug 19, 2017 at 10:23am PDT

Zoë Kravitz

Ki fia-borja: Lenny Kravitz és Lisa Bonet lánya

Édesapja a világ egyik leghíresebb énekes-gitárosa, aki mellékállásban színészkedni is szokott, míg édesanyja az egzotikus szépségű színésznő, Lisa Bonet, Zoë Kravitz pedig a kettejük génjeinek tökéletes keverékeként mind a színészkedésben, mind a zenélésben otthon érzi magát. Utóbbira jó példa a Hatalmas kis hazugságok című HBO-sorozat, melyben Reese Witherspoon volt rá elképesztően féltékeny, amit meg tudunk érteni. Legközelebb novemberben láthatjuk őt a mozikban a Legendás állatok című, Harry Potter nélküli Harry Potter-film folytatásában, és amikor éppen nem forgat, akkor örömmel zenél a Lolawolf nevű LA-i bandájával.

March. A post shared by Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz) on Jan 21, 2017 at 1:43pm PST

Lily Collins

Ki fia-borja: Phil Collins lánya

A híres zenész, Phil Collins második házasságából született lánya, Lily az élete nagy részét nem a papával, hanem édesanyjával töltötte, ugyanis a válás után vele költözött Angliából Kaliforniába. Fiatalon még kereste a helyét: modellkedett, újságírást tanult, sőt voltak is ez irányú próbálkozásai, ám végül beadta a derekát a filmkészítésnek. Olyan mozikban szerepelt, mint a Tükröm, tükröm, az Ahol a szivárvány véget ér, az Okja vagy a To the Bone. Ez utóbbi azért is kiemelten fontos, mivel az anorexiáról szól, amivel Lily is küzdött tizenévesen, és ezt a küzdelmét később egy sikeres könyvben is megörökítette.

How I feel about Mondays... A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins) on Nov 20, 2017 at 9:13am PST

Lily-Rose Depp

Ki fia-borja: Johnny Depp és Vanessa Paradis lánya

Apja amerikai, anyja francia, és a 18 éves Lily-Rose is elsősorban Párizs és Los Angeles között ingázva tölti ideje nagy részét, főképp, mióta pár éve a szülei elváltak. Gyerekkora óta figyelemmel követik a bulvárlapok Lily-Rose Deppet, anorexiája (amiből már kigyógyult) és merész ruhaválasztásai révén is sokszor írtak róla. Mivel anyanyelvi szinten beszél franciául és angolul is, ezért az amerikai és a francia filmiparban is próbálja megvetni a lábát. Visszatérő szereplője Kevin Smith filmjeinek, és Natalie Portman lányát játszhatta el a Planetarium című moziban két éve. A 2017-es Chanel-kampány révén az is találkozhatott az arcával, aki kerüli a bulvárt.

Outtake😱 A post shared by Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) on Mar 4, 2017 at 6:56am PST

Bill Skarsgård

Ki fia-borja: Stellan Skarsgård

A svédek egyik legfontosabb exportcikke, Stellan Skarsgård nagyban játszik: nyolc gyereke van, és abból négy színész. Közülük a legismertebb Alexander, de mivel ő már negyven is elmúlt, inkább az egyik kistesóját, Billt emelnénk ki, aki tavaly került a reflektorfénybe azáltal, hogy eljátszotta a gyilkos Krajcáros bohócot a Stephen King regényéből készült Az című filmben. Furcsa módon Bill Skarsgård nem annyira az apját, mint inkább a bátyját kísérte el a forgatásokra, és ott szeretett bele a színészetbe, és a bátyja volt az, aki támogatta, hogy ebbe az irányba induljon el. Teli van munkákkal: szerepelt az Atomszőkében, látható lesz a Deadpool 2-ben, és nyáron kezdi forgatni az Az második részét.

Jaden Smith

Ki fia-borja: Will Smith és Jada Pinkett Smith fia

A Smith szülők láthatóan elég korán a fejükbe vették, hogy a gyerekeikből főállású celebeket csináljanak, aminek a leglátványosabb példája a most 19 éves Jaden. A srác még csak nyolcéves volt, amikor együtt játszott apjával a filmvásznon A boldogság nyomában című filmben, és azt is a fater intézte el neki, hogy megkapja a főszerepet A karate kölyök 2010-es remake-jében. A srác folytathatta volna ezt az utat is, de inkább a celebkedésben látott fantáziát: saját ruhabrandet épített fel, az apjához hasonlóan kipróbálta magát a popzenében is, és szereti fáradhatatlanul megosztani az életbölcsességeit minden létező felületen. Mellékállásban azért továbbra is színészkedik, de most már a fatertól függetlenül.

Borítókép: Kováts Dániel