Hú, jó nagy már Nyári Dia pocakja

Nyári Dia január végén jelentette be, hogy terhes, azóta pedig már azt is megtudtuk, hogy Kovács Daniék kisfiút várnak. A Barátok közt szereplőjének már szépen gömbölyödik a pocakja, ezt többször megmutatta. Viszont meglepődtünk, amikor újra megvillantotta a hasát, hiszen a terhességéből még három hónap hátra van, de Diának már most hatalmas a pocakja.

Babavárás, jaj még három hónap – így számolt be Nyári Dia arról, hogy a harmadik trimeszterbe lépett. A rajongók pedig szokás szerint odavannak a csinos kismamáért.