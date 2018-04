Kórházba került Házibuli Attila

Drámai pillanatokat él át Tilinger Attila, miután szívritmuszavar, konkrétan pitvarfibrilláció lépett fel nála, amely hosszú órákig nem enyhült. Korábban volt már egy kisebb rohama, de azt a fáradságnak tudta be, ugyanis az utóbbi időben rengeteget dolgozott. Pár nap múlva azonban még ijesztőbb rosszullét tört rá. “Azt éreztem, mintha a szívem ki akarna ugrani a helyéről, és összevissza kalapálna. Egy óra múlva sem enyhültek a tünetek, kórház lett a vége. Azonnal vért vettek és egy olyan gépre kötöttek, ami minden értékemet figyelte – mesélte az énekes, aki igazán azért rémült meg, mert tünetei 48 órán keresztül fennálltak” -mesélte a Borsnak Házibuli Attila.

Az orvosok teljes körű kivizsgálást indítványoztak, és kiderült, a pitvarfibrilláció időnként kamrai extrákkal is társul, a kiváltó okok azonban rejtve maradtak. A szakemberek szigorú szabályokat hozta. “Minden stresszt ki kell zárni az életemből, sokat kell pihennem, gyógyszereket szednem. Egy hónap múlva lesz egy kontrollvizsgálatom, akkor kiderül, javult-e az állapotom, és talán az is, mi okozza a bajt. Nem vagyok életveszélyben, de vigyáznom kell magamra. Most nincs munka, sport, stressz, korán fekszem, mindig kialszom magam és szedem a gyógyszereket – mondta a Házibuli Attilával műsorvezetője.