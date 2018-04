Erdei Zsolt őszinte vallomása a gyerekeiről

Erdei Zsolt és párja nehéz időszakon vannak túl. Mindkét közös gyermekük koraszülöttként jött a világra. A négyéves Grétinek és a 11 hónapos Vilikének is lélegeztetőgép segített az első hetekben az életben maradásban.”Kezdetben valóban volt sok nehézség, de szerencsére ma már Gréti óvodába jár, semmilyen speciális kezelést vagy terápiát nem igényel, és ugyanúgy futkározik a társaival, mint a többi gyerek. Persze, vannak hiányosságai, amire az óvónők is odafigyelnek, de teljes életet tud élni, és egy nagyon nagy dumás kis csaj, aki gyakran még engem is meglep a beszólásaival” – mesélte büszkén Erdei Zsolt, aki azt is bevallotta, hogy nem szeretne több gyereket a két kicsi és 11 éves bátyjuk mellé. “Bármennyire is szeretem a gyerekeim, úgy érzem, már képtelenek lennénk bevállalni egy negyedik testvért. Így is öregember leszek, mire Vilike 18 éves lesz!” – mondta a Blikknek.