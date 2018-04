Balázs Andi nem akart fogyni, mégis sikerült neki

Balázs Andi és Horváth Tamás már A Nagy Duett-kisfilm forgatásai alatt nagyon egy húron pendültek, a barátságuk pedig azóta csak jobban elmélyült. A mindig vidám színésznő borzasztóan jól használja az öniróniát: bár sosem bántották a külseje miatt, ő mindig tesz magára egy-egy vicces megjegyzést. Az első adásban elárulta, hogy nem akar fogyni, de azért mégis örülne, ha A Nagy Duett végére karcsúsodna egy kicsit. A tegnapi produkcióban már látszott, hogy leadott pár kilót.

Ezen a fotón pedig az arcán is látszik a változás:

A duó tagjai egyébként többször is elmondták, hogy mennyire hálásak a közönség szeretetéért, ők csak magukat adják, és örülnek, ha ez átjön a nézőknek. És nem utolsósorban a zsűrinek is, akiket Balázs Andiék lenyűgöztek a produkcióval. Pápai Joci még azt is megjegyezte, hogy nehogy le merjen fogyni, neki borzasztóan jól áll ez a szerep.