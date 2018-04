Till Attila: „Csak egy ebéd kétórás veszekedés”

Nem szokta kiszínezni a magánéletét, és még így is sokan ráaggatták az álompár jelzőt Till Attilára és a feleségére, Krisztinára. Idén ünneplik majd a 21. házassági évfordulójukat, de úgy tudnak lelkesedni egymásért, ahogyan a szerelmes kamaszok szoktak.

„Tillában nagyon érdekesen vegyül a koncentráltság és a figyelmetlenség. Képes kiesni helyzetekből, ha azok nem kötik le. Viszont ha valami érdekli, akkor az nagyon” – mesélte a műsorvezető felesége korábban, és hozzátette, hogy hosszú időbe telt, mire megértette és elfogadta, hogy amit a párja kimond, azt szó szerint kell érteni. Till Attila ugyanis őszinte ember, nem pazarolja az idejét játszmákra.

„Alkatilag olyan ember, aki nem a rosszat keresi, hanem mindenben a jót.”

Tilla nem egy veszekedős típus, de…

Krisztina és Tilla is egyetért abban, hogy különleges kötelék fűzi őket össze, de ez koránt sem jelenti azt, hogy minden tökéletes.

„Bután hangzik, de annyira szeretjük egymást, ez az egész annyira stabil. Tudod, mi a jó még? Olyannak tetszem neki, amilyennek én is látom magam. Nem érzem, hogy meg kellene felelnem valaminek, ami nem vagyok. Ő az az ember, aki mindig dicsér” – mesélte Tilla felesége, de azt ő is elismeri, hogy ez nem jelenti azt, hogy nincsenek viták otthon, sőt! Bár egyikük sem veszekedős alkat, nyaraláskor hosszas viták vannak.

„Nálunk nincs terror, eléggé szabadon nevelt gyerekek, azt gondolnak, és azt mondanak, amit akarnak. Ennek megfelelően nálunk, öt embernél, az hogy hol ebédeljünk, mondjuk egy nyaralásnál, az eleve egy kétórás program, egy kétórás veszekedés.”

A létszám persze növelhető, Tilla szerint nem terveznek gyereket, de még bármi megeshet:

Mellékhatás, hogy Tilla most jobb formában van, mint 20 éve

A külsőségeknek ebben a kapcsolatban nemigen van szerepe Tilla szerint, bár elismeri a hiúságát, amiért hajlandó volt szépészeti kezelésekre. A 46 éves műsorvezető gyakran megkapja, hogy olyan, mintha nem is öregedne, most több nő figyel fel rá, mint huszonéves korában, többek között azért is, mert az utóbbi időben szépen kigyúrta magát. Tilla állítja, hogy mindez csak mellékhatás.

„Elég dinamikus és energikus vagyok, és a sport most már létfeltétel, mert ha nem tudom a sportban megjáratni, megszadizni magam, akkor én idegbeteg vagyok. De konkrét testépítést nem végzek.(…) Gyakran megkérdezik tőlem, hogy a feleséged örül, hogy izmosabb lettél. Szerintem nem. Ha egy komoly kapcsolatban, szerelemben ennyire számít a test, akkor az nem is komoly.”

Ennek kapcsán a videóban Tilla kitért arra is, mit szeret benne a felesége, mitől működik a házasságuk:

A munkában is az emberi kapcsolatokat értékeli a legtöbbre

Ahogy a videóban is említette, Tilla már nem ragaszkodik egyetlen műsorhoz sem, különösképpen nem rázta meg, hogy A Nagy Duett mostani szériájában nem szerepel, mert ahogy mondta: volt ő már minden. Kollégáiról pedig csak jókat mond, Liptai Claudiáért odavan, de ez már régóta köztudott, hiszen Tilla több mint két évtizedes tévés pályafutása nagy részében együtt is dolgozott Claudiával, amit mindig szeretett. Élvezi, hogy mindenféle szerepben és műsorban kipróbálhatja magát, és örül, hogy Majkával dolgozhatott.

„Imádjuk egymást. Különbözőek vagyunk, mások vagyunk, de úgy látszik, bizonyos dolgokban meg pont hogy nem.”