Percről percre: Hamarosan megszületik Katalin hercegnő harmadik gyermeke

09:50

Vilmos herceg és Katalin hercegnő harmadik gyermeke az ötödik lesz a trónörökösök listáján.

Ő lesz II. Erzsébet hatodik dédunokája. De már a hetedikre sem kell sokat várni, hiszen a királynő másik unokája, Zara Tindall is várandós.

09:40

A Kensington-palota hétfőn reggel megerősítette, hogy Katalin hercegnét kórházba szállították. A harmadik gyermekével várandós hercegné a vajúdás korai szakaszában van. A kórházban mellette van férje, Vilmos herceg.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.