Hevesi Kriszta a hűtlenségről: „Van fájdalmasabb, mint amikor egy baráttal lép félre a párunk”

Az AXN-en világpremierként április 15-én induló Carter című detektívsorozat kapcsán – amelynek a fókuszában egy megcsalt hollywoodi sztár áll – Hevesi Kriszta szexuálpszichológust kérdeztük a megcsalásról, hogy milyen hatással van a párkapcsolatainkra, szexuális életünkre, valamint, hogy miként lehetséges a továbblépés.

„Akkor tud beférkőzni egy harmadik fél a párkapcsolatba, ha már repedés keletkezett a viszonyon. Ennek gyakran oka a túlzásba vitt munka, kevés otthon töltött idő, amikor a partner úgy érzi, hosszú időn keresztül a háttérbe szorul, kevés figyelmet kap. Ha az érzelmi és intimitási igénye huzamosabb időn keresztül kielégítetlen marad, ekkor érzékenyebben reagál egy olyan szóra, tekintetre, amely más esetben valószínűleg nem érintené meg. Az emocionális éheztetést elsősorban a nők bírják rosszul, míg a férfiak a szexuális elhanyagolást kárpótolják rendszerint külső forrásból. Ez a felosztás egyben azt is mutatja, hogy egy megcsalás esetén mi küldi lelkileg jobban padlóra a feleket. A nők jellemzően az érzelemmentes kalandot hajlamosabbak megbocsátani, és a férfi tesztoszteron által vezérelt természetének a számlájára írják – ezért is sokaknál joker mondat a Csak szex volt, drágám! – míg a felszarvazott férj, amint az elnevezés is mutatja, a szexuális hűtlenséget inkább éli meg övön aluli ütésként, mint ha a partner csupán érzelmileg érintődik meg.

A családtag, ha rivális is egyben

A megcsalás tényét tovább súlyosbíthatja az a tény, ha a csábító fél egy közeli ismerős: a kutatások szerint a leginkább traumatizáló, ha családtag az illető – elsősorban, ha a szülő szereti el a férjet, feleséget, ezt követi a testvér, unokatestvér, majd a barát jön a sorban.

Ilyenkor a veszteség hatványozott: nem csupán a párját, de a barátját is elveszítheti a megcsalt fél. Függ persze attól is, milyen szoros az érzelmi szál, mennyire bánják meg a felek és persze, akarják-e még menteni a kapcsolatukat. Az április 15-én az AXN-en világpremierként induló Carter című sorozat is ezt a feszült helyzetet veszi górcső alá, a főhős, Harley Carter (Jerry O’Connell) ugyanis ideg-összeroppanást kap, amikor kiderül, hogy a felesége megcsalja egyik barátjával.

A Carter sorozat hétköznapi kérdéseket feszeget

„A továbblépés nehéz: sokan ilyenkor revansot véve hiszik azt, hogy a rajtuk ejtett lelki sebet orvosolni tudják, mások az újrakezdést választják. A szűnni nem akaró kérdések (Miért tette?, Hogyan tehette ezt?) és a szeretővel való szexuális aktus elképzelése azonban ott lüktet a fejekben, megelevenedik a hálószobában, testet öltve beférkőzhet a mindennapokba. A kimenet sokféle lehet.”

