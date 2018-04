VV Seherezádé senkinek nem ajánlja, amit ő csinált

A valóságshow-hős már a villában is nagyon vékony volt, bár a bent töltött hónapok alatt felszedett pár kilót. Megálmodott egy alakot, amiért sokat tett, azonban volt egy pont, amikor túlzásba esett: Seherezádénak már a bordái is kilátszottak a sok koplalástól és edzéstől, ijesztően nézett ki. Mindezt azért, hogy elinduljon egy fitneszversenyen – mára letett erről, most már csak szeretné megtartani bomba alakját.

„Mivel nekem azért van egy kis tapasztalatom, sokan kérdezték már, hogy ajánlom e a versenyzést… Nem akartam senkit megbántani, vagy álmában meggátolni ezért nagyon diplomatikusan válaszoltam… Ha igazán őszinte választ vártok… Isten ments! Borzalmasan ártalmas, káros sport amivel pár év »csillogásért« megnyomoríthatod a hátra lévő életed… Örülök, hogy túl vagyok rajta és, hogy elértem ezt az alakot, amit sosem hittem volna… De sajnos a többség belebolondul a versenyzésbe és teljes önkép zavarral, lelki problémákkal és egészségügyi problémákkal távozik… Okosan!” – írta az Instagram-oldalán VV Seherezádé.