Kulisszák mögött: Depardieu és Deneuve nem olyanok, mint gondolnánk

Mondhatjuk, hogy számotokra a filmkészítés családi vállalkozás?

A.Q.: Így van.

Hány filmet készítettetek eddig együtt?

F.Q.: Hármat. Ráadásul az első közös filmünk, az Olé éppen egy olyan mozi volt, amin szintén Gérard Depardieu-vel dolgoztunk együtt.

Nem gondolom, hogy annyira szokványos lenne, hogy egy anya épp a fiával közösen írjon forgatókönyvet…

F.Q.: Tény, hogy ilyen szempontból ritka madárnak számítunk. Apa-fia párost azért lehet egy-kettőt találni Franciaországban, de anya-fia párost valóban nem.

Hogyan kezdődött köztetek ez a nem mindennapi együttműködés?

F.Q.: Alexis megkeresett azzal, hogy van egy jó filmötlete. Már korábban is emlegette nekem, hogy szeretné kipróbálni magát a forgatókönyvírásban, így itt volt a lehetőség. Elmondta, mire gondol, nekem nagyon tetszett, amit hallottam, így arra jutottunk, hogy kipróbáljuk a közös munkát. Volt egy korábbi filmem, amin nem Alexis-szel dolgoztam, de valójában már abban is segített nekem, szóval könnyen ment, hogy dolgozzunk együtt. A korábbi tapasztalatokra hagyatkozva tudtuk, hogy menni fog.

Alexis, nincsenek ilyenkor tabuk köztetek? Például nem gondolsz olyasmire, hogy az édesanyámmal inkább nem írok együtt ágyjelenetet?

A.Q.: Teljesen szabadon alkotunk, nincsenek tabutémák.

F.Q.: Alexisre nem a fiamként, hanem az alkotótársamként gondolok, amikor közösen írunk.

A.Q.: Anya rendezőasszisztensként kezdte más rendezők forgatásain, és én már akkor is folyton ott tébláboltam körülötte. Mindenféle helyzetet megéltem már vele a filmezésben, ezért nem tudok elképzelni olyan helyzetet, amikor kellemetlen lehetne az édesanyámmal dolgozni.

F.Q.: A közös munka csak közelebb hoz minket egymáshoz úgy is, mint anya és fia.

Amikor édesanyád rendez, te akkor is a közelben vagy?

A.Q.: Nem mindig, de gyakran. Ott vagyok a forgatáson, bejárok a vágószobába…

F.Q.: A fiam az első, akinek megmutatom a filmből az összevágott változatot.

Jól érzem, hogy valójában te is arra készülsz, hogy rendező legyél?

F.Q.: Én örömmel átadom neki a helyem, ha sor kerülne rá. (nevet)

A.Q.: Jó lenne egyszer megpróbálni, de manapság első filmes rendezőként borzasztó nehéz finanszírozót találni a filmedhez Franciaországban. Régebben sokkal könnyebb volt. Ezért is praktikus, hogy az édesanyám oldalán próbáljam ki magam.

De a francia komédiák még mindig nagyon népszerűek, igaz?

F.Q.: Igen, de rengeteg van belőlük. Nagyon nehéz kitűnni eggyel. Ráadásul ott az amerikai filmek. Ma már a franciák is inkább ülnek be egy amerikai filmre, mint egy hazaira.

Azért ha valaki meg tudja szerezni Catherine Deneuve-öt és Gérard Depardieu-t a főszerepre, azért könnyebb a dolga, igaz?

F.Q.: Igen, mert ők nemcsak idehaza híresek, hanem az egész világon. Talán külföldön még népszerűbbek is, mint idehaza.

Ők ketten személyes ismeretségen keresztül kerültek a filmbe?

F.Q.: Gérardot már ezer éve ismerem. A férjemmel nagyon jó barátunk évtizedek óta. Egyszer már rendeztem is őt korábban. A férjem művész, és Gérard az egyik ügyfele: a háza dekorálásában is részt vett. Hihetetlenül tisztelem a munkásságát, legszívesebben az összes filmemet vele forgatnám. Ő és Catherine Deneuve a generációjuk legnagyobb színészei. Ha dolgozol velük, ezt azonnal meglátod. Teli vannak ötletekkel, sosem elégedettek, mindig hajtja őket, hogy még jobb legyen az eredmény. Egyszerre ijesztő, és egyszerre csodálatos két ilyen őserejű színésszel együtt dolgozni.

Hányszor vesz fel az ember egy jelenetet, ha két ilyen titánnal dolgozhat?

F.Q.: Velük maximum három felvétel bőven elég. Deneuve ennél szívesen vesz fel többet is, de Gérard három után mindig azt mondja, hogy már megvagyunk, ennél jobb úgysem lesz. Tény, hogy Gérard a film abszolút főszereplője, aki végig velünk volt a héthetes forgatáson. Catherinenek ennél valamivel kisebb szerep jutott.

Ők ketten már jó néhányszor dolgoztak együtt…

F.Q.: Nagyon szeretik is egymást, és nagyon jó hatással vannak egymásra. Gérard hatalmas színész, és szereti, ha a másik színész kihívások elé állítja. Catherine Deneuve maga az élő kihívás. Elképesztően tisztelik, és közben mégis folyton ugratják egymást. Ezeket a szerepeket egyenesen számukra írtuk, mert tudtuk, milyen jók együtt. Ha nem vállalják el, akkor ez a film nem születik meg. Csodás emberek, akik lélekben sokkal fiatalabbak, mint a valós életkoruk.

A film legtöbb poénja annak köszönhető, hogy egy borzalmas és egyáltalán nem vendégbarát hotel a fő helyszíne. Ti is voltak vendégek egy ilyen helyen?

A.Q.: Annyit elárulhatunk, hogy a helyszínt egy valódi hotellátogatásunk inspirálta, és Catherine figurája is egy valós személyen alapul. Persze sokat változtattunk rajta, de így is sok a hasonlóság. Ott voltunk a hotelben, az egyik nap adott vacsorát, a másik napon nem, mert épp aludni volt kedve… Hihetetlen hely volt.

Gérard karaktere is valós figurán alapul?

F.Q.: Nem, az övé teljesen kitalált. Neki az tetszett, hogy egy teljesen más típusú figurát játszhat, mint akiket általában szokott. Többnyire nagyhangú figurákat alakít, a Senki sem tökéletesben azonban egy csendes, szerény fickó szerepét kapta.

Gondolom Depardieu az életben nem egy csendes, szerény figura?

F.Q.: Azért sokszor előfordul, hogy az. Azt mondanám, hogy két arca van. Gérard gyakran van egyedül, ilyenkor igencsak befelé fordul, kifejezetten kedves, szerény ember. A barátaival hihetetlenül nagylelkű. Aztán ott van a hangosabb, harsányabb oldala, amit általában a nagyközönség ismer.