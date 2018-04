Kik lesznek Katalin hercegné és Vilmos herceg harmadik gyermekének keresztszülei?

Bár a fogadóirodák szerint Katalin hercegné ismét kisfiút hord a szíve alatt, a szülésig nem fogjuk megtudni, hogy hercegnőnek vagy hercegnek ad majd életet. Azt azonban már most kiszivárogtatták, hogy kik lehetnek a legkisebb csemete keresztszülei. Hagyományosan ugyanis a királyi családokban több keresztanyukát és keresztapukát választanak a gyermekeknek. Katalin és Vilmos egyébként inkább közeli barátokat szokott felkérni erre a szerepre, ha családtagokról van szó, akkor György esetében például az egyik keresztanya Zara Tindall, Vilmos unokatestvére, míg Sarolta egyik keresztanyukája az a Laura Fellowes, aki Diana hercegnő egyik testvérének lánya.

Sokan azt gondolják, hogy a most születendő gyermek keresztszülei között ott lesz Meghan Markle és Harry herceg is. Ugyanakkor egyre erősebbek azok a hangok is, melyek szerint Vilmos nem szeretné felkérni az öccsét a keresztapa szerepre. „Harry,mint nagybácsi rengeteget látja a gyerekeket. Nagyon szoros velük a kapcsolata. Vilmos és Katalin így olyan családtagot és barátot választanának, aki egyébként nem annyira aktív résztvevője az életüknek” – írja az Express. A legvalószínűbb, hogy Katalin hercegné harmadik gyermekének a keresztszülei között ott lesz Pippa Middleton (Katalin húga) és férje, James Matthews, James Middleton (Katalin öccse), Beatrice hercegnő és Eugénia hercegnő (Vilmos herceg unokatestvérei).