Hajdú Péter: “Lehetnék szerény, de nem leszek”

Hajdú Péter április közepén ünnepelte a 43. születésnapját, és aznap az “ajándék” az volt, hogy címlapra került a kírúgásával. Hajdú ATV-s távozásáról pedig megjelent már mindenféle, amit a producer-műsorvezető most helyretett.

“Nem rúgtak ki…Még március 22-én én írtam Németh S. Szilárd vezérigazgatónak egy üzenetet, amelyben jeleztem neki, hogy amint nyáron lejár a szerződésünk, nm akarom folytatni a közös munkát. Hogy miért, arról nem szeretnék beszélni.”

A Story magazinnak ennek kapcsán Hajdú Péter beszélt arról, hogy nincs konfliktusa Sváby Andrással, bár a történetekből az tűnik ki, lenne miért neheztelnie. Ugyanígy nem kerülte ki a producer a a politikával kapcsolatos kérdéseket, azt, hogy mi a véleménye az ilyen típusú protekcióról. De nem tért ki a magánéleti kérdések elől sem.

“Nagyon kevés időm van a magánéletemre. Akik nagyon fontosak nekem, azok a gyerekeim. Minden második hétvégén velem vannak, és azok a hétvégék szentek. Ha most kiesik valemelyik munka az életemből, akkor talán rendbe tudom tenni a magánéletemet is. Lehet, hogy ebből a szempontból is szerencsés lesz egy kis lazítás.”

A válást szerinte még idén kimondják, és akkor végre új életet kezdhet. Erről is mesélt a magazinnak.