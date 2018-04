Először láthatjuk Kardos Eszter kisfiát

A Barátok közt egykori színésznője mindig is fiatal anyuka szeretett volna lenni, így határtalan volt az öröme, amikor összejött a baba. Kardos Eszter tavaly ősszel osztotta meg a nyilvánossággal, hogy babát vár, aztán a pici nemét is megtudtuk. A színésznő azt is elárulta, hogy nem gondolta, hogy ilyen hamar teherbe esik, de örült, hogy így alakult. Eszter aztán a közösségi oldalán jelentette be, hogy megszületett a kisfia, Erik: „Mákszem a fedélzeten” – írta akkor, képet azonban egészen eddig nem osztott meg a babáról.

A Story magazinban láthattuk először a kis Eriket, akiről sok mindent elárult Kardos Eszter. „Hat órán keresztül vajúdtam. Nem sokon múlott, hogy ne császár legyen a vége, ugyanis a csípőcsontomnál nem fért ki a baba feje. Végül a doktor úr megnyomta a hasamat, így szó szerint kicsusszant a kisfiam” – kezdte a lapnak a színésznő, aki a baba étkezési szokásairól is beszélt, valamint azt is elárulta, hogy nyugodt gyermeke van. Sőt azt is megtudtuk, hogy rövid időn belül jöhet a második baba is.