Bereczki Zoltán: „Mi befejeztük a dolgunkat egymással”

Bereczki Zoltán élvezi, hogy van ideje kettesben utazgatni az édesapjával, vagy éppen azt, hogy belefér egy családi teniszmeccs a napjába. Az utóbbi időben sok időt tölt a szüleivel, ennek kifejezetten örül. Erről is beszélt Ábel Anitának, aki a Story magazinnak készített interjút az énekessel.

„Nagyon sokat változott a hozzájuk való viszonyom. Én is sokat változtam. Nagyon szoros lett a kapcsolatunk. Én egy önmarcangolós, önszétszedős, magamat újra összerakom időszakot tudok magam mögött, ami talán még nincs lezárva… Talán az új házamba való beköltözés jelentheti ennek a végét.”

A szülei válása után Bereczki Zoltán az édesanyjával maradt, ahogy mondja, sokáig csak azt az oldalt látta igazán, tőle tanulta meg azt is, hogyan lehet elölről kezdeni mindent. Ma már úgy érzi, ennek köszönheti azt is, hogy a saját válását is tisztességesen tudta végigcsinálni. Arról azonban most beszélt először, hogy Szinetár Dóra nagyfiával, akinek több mint egy évtizeden át volt a pótapja, ma már semmilyen kapcsolata nincs. Ábel Anita rákérdezett, hogy ez fáj-e Bereczkinek.

„Egyrészt igen, másrészt az nyilván mindig a mester felelőssége, ha a tanítványa nem tartja vele a kapcsolatot. Én azt hiszem, mi befejeztük a dolgunkat egymással. Az én ajtóm mindig nyitva, ezt el is mondtam neki, ha bármi van, jöjjön, de alapvetően ez lezáródott. Pedig a fejemben van gyakran.”

