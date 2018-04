Újabb trónörökös érkezik Emilio családjába?

Napok óta rosszullét gyötri Jellinek Tinát, akit legutóbb olyan panaszok kínoztak, hogy férje jobbnak látta, ha orvost hív. A vizsgálat után a doktor azt javasolta Tinának, hogy biztos, ami biztos, végezzen el egy terhességi tesztet. Bár Tina még a gondolatot is igyekszik elhessegetni magától, Emilio és kislányuk, Vivike biztosra veszik, hogy úton van a trónörökös. „Két terhességem volt, egy nő tudja és megérzi, mikor gyermeket vár. Én nem hiszem, hogy most ez állna a rosszullétem hátterében, de Emilio és Vivi bogarat ültettek a fülembe. Ők mindketten szentül hiszik, hogy kisfiút várok” – mondta Jellinek Tina, aki úgy érzi, semmi szükség a terhességi teszt elvégzésére.

Kislánya, Vivi azonban biztosra veszi a kistestvér érkezését, így a nagyobbik Tinát is riadóztatta a hírrel, aki azonnal hazasietett, hogy utánajárjon, mi igaz a híresztelésből.

Nem akartok nekem valamit elmondani? Tényleg, lehet, hogy babát vársz és nekem nem is szóltok? Még ha csak a gyanúja is felmerült, most azonnal csinálnod kell egy terhességi tesztet! Nagyon örülnék a kistestvérnek, egész nap csak babusgatnám. Tudnunk kell, hogy igaz, vagy sem, mielőtt mindenki még jobban beleéli magát