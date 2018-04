Késsel és kötéllel ment Taylor Swift házához egy maszkos férfi

Letartóztattak egy maszkos férfit Taylor Swift házánál. A Los Angeles-i rendőrök azzal gyanúsítják a férfit, hogy zaklatta az énekesnőt. A férfi kocsijában lőszert, egy kést, egy kötelet és egy pár kesztyűt is találtak. A 38 éves Julius Sandrock a hírek szerint több mint 1600 kilométert utazott Colorado államból Swift házához. Állítása szerint csak „meg akarta látogatni” őt – írja a The Guardian.

A rendőrség most ideiglenes távoltartási végzést adott ki a férfi ellen, és három napra börtönbe is zárták őt. A hírek szerint Sandrock Coloradóban rendzavarás és lövöldözés miatt előzetes letartóztatásban van. A férfi azt mondta, három lőfegyvere is van, emellett – saját bevallása szerint – több pszichés betegséggel is küzd: többek között depressziós és bipoláris zavarban szenved. Ezt alátámasztja, hogy a rendőrök orvos által felírt gyógyszereket is találtak nála.

Egyébként nem ő az első, akit ebben a hónapban Taylor Swift zaklatása miatt letartóztattak: a közelmúltban egy Justin Lilly nevű hajléktalant kaptak azon, hogy megpróbált átmászni az énekesnő kerítésén.