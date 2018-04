KERO: ,,Az utolsó véremig küzdeni fogok”

Kerényi Miklós Gábor zaklatási ügye tavaly november óta téma a médiában és a színház világában. A Budapesti Operettszínház rendezője ellen többen is vallottak, de ő mindent tagadott. KERO nemrég egy Facebook-bejegyzésben magyarázta el az utóbbi hónapokban történteket, de most ismét megszólalt. 15 évvel ezelőtt hozta be a Rómeó és Júlia c. darabot a színházba, amit azóta is nagy sikerrel játszanak, de most úgy tűnik, leveszik a műsorról.

Rómeót kivégzik…

A Budapesti Operettszínház ikonszerű musicaljét, a Rómeó és Júliát leveszik a műsorról. A sírás fojtogat. Utolsó csepp véremig is küzdenék a Rómeó színpadon maradásáért….utolsó csepp véremig küzdeni fogok.

– írja a bejegyzésében KERO.