Hollywoodi dinasztiák: Coppoláék olyanok, mint A keresztapa Corleone családja, a maffiakapcsolatok nélkül

Francis Ford Coppola első generációs amerikai: a szülei még Olaszországban látták meg a napvilágot, de ő már az Egyesült Államokban született, vérbeli amerikai, azonban le sem tagadhatná olasz gyökereit. Coppolát a legtöbben saját legismertebb filmes teremtményéhez, Don Corleonehoz szokták hasonlítani, és ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy teli lenne maffiakapcsolatokkal.

Egyszerűen számára a család és az üzlet nem két különböző dolog, hanem szorosan összetartozik. Ennek köszönhető, hogy a filmjei teli voltak a rokonaival, a családba születő gyerekeket pedig folyton arra biztatta, hogy ilyen vagy olyan minőségben, de próbálják ki magukat a filmszakmában, ő segíteni fog. Azonban nemcsak a fiatalabbaknak segített, hanem az idősebbeknek is. Gyakorlatilag ő csinált sikeres filmzeneszerzőt az édesapjából, Carmine Coppolából, aki A keresztapa 2 zenéjéért még Oscar-díjat is kapott. Ennek köszönhető, hogy a család már háromgenerációs Oscar-díjasnak mondhatja magát. Carmine Oscarjahoz a nagy Francis Ford Coppola tett hozzá még hatot (!), és amikor a lánya, Sofia is megkapta a legjobb forgatókönyvírónak járó Oscart az Elveszett jelentésért, akkor lett csak igazán szép a kép.

Egy tragédia árnyékában

Pedig a jó öreg Francis (jövőre tölti be majd a nyolcvanat) nem Sofiát szánta igazi trónörökösnek, hanem első gyermekét, Gian-Carlót. A fiút kezdettől fogva filmrendezőnek szánta, és már az iskola mellett egyfolytában a szakma csínját-bínját tanította neki, de egy tragédia elvette tőle ezt az álmot. Gian-Carlo 22 éves korában egy motorcsónakbalesetben vesztette életét, és ez az esemény az egész családot padlóra küldte.

Ha elveszíted a gyermekedet, az első dolog, amire gondolsz ébredéskor ez lesz legalább hét-nyolc éven át. Aztán eljön egyszer az a reggel, amikor már nem ő lesz az első gondolatod

– mesélte sok évvel később Coppola arra a kérdésre, hogyan élte meg ezt a szörnyű veszteséget. Vannak családok, akiket egy ilyen tragédia teljesen felforgatott volna, de nem őket: a Coppolák csak még inkább összetartottak ezután. Bár a filmforgatásokon Francis Ford igazi tábornokként szokta vezetni a stábját, és olykor egészen radikális gondolatai vannak a filmezésről, odahaza, a családja kötelékében konzervatív, szerető családapa. Bár azt gondolnánk, hogy jó olasz családhoz méltó módon egy igazi mammát vett feleségül, aki mást se csinál, csak naphosszat pastát főz az unokáknak, ez koránt sincs így. Eleanor Coppola önálló jogán is ismert dokumentumfilmes, egy igazi kreatív ember, aki lassan már közel hatvan éve (!) van együtt férjével, és élvezik a közös életet a birtokukon. Igen, Coppolaék ilyen értelemben is közel állnak Corleoneékhez: egy jókora családi birtokkal és borászattal rendelkeznek Kaliforniában, és Francis borai messze földön híresek. Valószínűleg ma már önmagát is inkább borásznak, mint filmesnek tartja: bár nem távolodott el teljesen a filmek világától, a birtok gondozásával és a borai népszerűsítésével sokkal több időt tölt, mint a filmek közelében.

Nicolas Cage, a család legnagyobb sztárja

Coppola a családközpontúságát egyértelműen a szüleitől örökölte. Amikor a mostani viszonyoknál jóval szerényebben éltek együtt New York Queens nevű negyedében, a lakásuk kész átjáróház volt. Mindig ott voltak a testvérek, unokatestvérek és minden létező rokon. Ennek is köszönhető, hogy az öreg Francis számára nemcsak a saját gyermekei, Sofia (aki a Marie Antoninette és a Csábítás direktoraként ismert) és Roman (producer, rendező és sok Wes Anderson film forgatókönyvírója) támogatása volt fontos, hanem ugyanilyen lelkesen egyengette a rokon gyerekek útját is. Ennek legékesebb példája unokaöccse, Nicolas Cage, aki Francis bátyjának a gyermeke, és a nagy Coppola a nyolcvanas években támogatta is a karrierjét. Cage az első két filmjében még az igazi nevén, Nicolas Coppolaként szerepelt a stáblistán, de később úgy látta, hogy a családneve sok szempontból inkább akadályt jelentene számára, mint lehetőséget, ezért művésznévre váltott. Azért a nagybátyja segítségét elfogadta, amikor kisebb szerepeket kapott a Rablóhal és a Gengszterek klubja című filmekben, de Cage tehetségét dicséri, hogy nem elsősorban a protekciója miatt lett sztár, a rokoni filmek inkább csak munkát adtak neki, de a sztárságát nem ezeknek köszönheti.

Az új generáció

A Coppola család annyira behálóz mindent, hogy a Hollywood Reporter egy két oldalas családfa-rajzzal próbálta bemutatni az olvasóinak, hogy ki-kicsoda a famíliában. Mi most mindenkire azért nem térnénk ki, de a legfontosabbakat azért nem hagyjuk ki. A családi örökség legfényesebb zászlóvivője egyértelműen Sofia Coppola, aki bátyjával, Gian-Carloval ellentétben nem készült filmesnek, és csak azután döntött a szakma mellett, hogy egyszer hobbiból készített egy kisfilmet, és rájött, milyen jól érezte magát a forgatása közben. Első filmje, az Öngyilkos szüzek is a veszteségről szólt, saját bevallása szerint ez volt a gyászmunkája a testvére elvesztése után. Az apja is támogatta a filmet, de igyekezett minél kevésbé belefolyni a munkába, és alig-alig járt csak ki a forgatásra, hogy a véleményével ne nyomja agyon a lánya eredeti elképzelését.

Francis húgának, Talia Shire-nak (aki színésznőként A keresztapából ismert) a gyermeke Jason Schwartzman, akit főképp a Wes Andersonnal közösen forgatott filmjeiből ismerünk színészként, de íróként, producerként és rendezőként is gyakran dolgozik, ráadásul forgatókönyvíróként sokszor dolgozik együtt Francis fiával, Roman Coppolaval is. Ők ketten írták például a Kutyák szigete című Wes Anderson mozit is, ami május elején érkezik a magyar mozikba. A család legifjabb tehetsége Francis unokája, Gia Coppola, akinek az édesapja a motorbalesetben elhunyt Gian-Carlo volt: az édesanyja még csak terhes volt Gia-val, amikor a tragédia történt. Gia számára így a nagyapja gyakorlatilag az édesapja is volt, így nem csoda, hogy ő is a filmrendezői pályán találta meg a számításait.