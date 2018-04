Gyurta Danival utazott el Demcsák Zsuzsa

Demcsák Zsuzsa pár napja még Dubaiból posztolt bikinis fotót, most pedig már Bangkokban élvezi az olimpiai bajnok úszó társaságát. Gyurta Dani nemrég jelentette be, hogy felhagy a profi sporttal: „Életem legnehezebb döntését meghozva búcsút mondok a versenyszerű úszásnak” – írta a közösségi oldalán Gyurta Dani, aki azt is elárulta, hogy a medencének ezután sem fordít hátat. Az úszó már többször volt a MOB küldöttségének a tagja, valószínűleg most is ezért utazott el.

„Csodálatos kilátás a tegnapi vacsorahelyszínünkön, ahol Magyarországot képviseltük Gyurta Danival” – írta a fotójához Demcsák Zsuzsa. Nos, azt egyelőre nem tudni, hogy milyen projektben vesznek részt, de valószínűleg ez is kiderül hamarosan.