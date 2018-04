Az Ide süss! legújabb részében találkozhatnak a nézők Gundel Takács Gáborral, aki a tőle megszokott humorral segíti a versenyzőket a napi feladat során. Ezúttal ugyanis a Gundel-palacsintát kell újragondolniuk az amatőr cukrászoknak, a TV2 műsorvezetője pedig örömmel mondott igent, amikor a VIASAT3 meghívta.

Gundel Takács Gáborról nem mindenki tudja, hogy vérrokonságban áll a híres Gundel Károllyal, egészen pontosan ő az anyai dédapja. Az iskolában még csak Takács Gáborként ismert műsorvezető később, a karriere elején vette fel a nevet, mivel akkoriban volt már egy Takács Gábor nevű kollégája a Magyar Televíziónál.

„Édesanyám Gundel Márta, tehát anyai ágon vagyok tagja a Gundel családnak. Dédapám, Gundel Károly hozta létre a városligeti éttermet, az ő nevéhez fűződik a Gundel-palacsinta is, de valójában az ő édesapja, Gundel János alapította a vendéglátós dinasztiát” – mesélte a műsorvezető korábban több alkalommal is, és mindig hozzáteszi, hogy messze esett az alma a fájától, mivel ő nem tud főzni és legalább nem is próbál.

3 Fotó megtekintése Gundel Takács igent mondott a VIASAT-műsorra Gundel Takács Gábor az Ide süss!-ben – Fotó: VIASAT3/ Labancz Viktória Még több + Gundel Takács Gábor értékeli a Gundel-palacsinták új verzióját az Ide süss! műsorban Baracskay Angélával és Szabadfi Szabival, valamint a két műsorvezetővel, Hajós Andrással és Sass Danival – Fotó: VIASAT3/ Labancz Viktória Még több + Gundel Takács Gábor az Ide süss!-ben – Fotó: VIASAT3/ Labancz Viktória Még több +

A Gundel-palacsinta kapcsán Gundel elárulta: nem kell meggyújtani, hiszen akkor „kiég” belőle egy igencsak értékes összetevő, a rum. A lángoló palacsinta csupán turistalátványosság, mert nem attól karamellizálódik a palacsinta tetejére szórt cukor, hogy meggyújtják, hanem attól, hogy tálalás előtt egy rövid időre a sütőbe kerül.

Itt megnézheted, hogyan segíti Gundel Takács Gábor az amatőr cukrászokat: