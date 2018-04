Luxus Tünde bocsánatot kért a puki sztori miatt

Múlt héten rajtolt a Feleségek luxuskivitelben második évada. Tegnap már bemutatták a második részt is, amelyben végre Polgár Tünde birtokát is feltérképezhettük. A galériatulajdonos felesége isteni vacsorát készített a többi luxinak, de persze nem telt vita nélkül az este. Vasvári Vivi a tőle megszokott szókimondással hozta le a vacsorát, majd Babett és Dalma úgy összeveszett, hogy utóbbi felállt az asztaltól. Polgár Tünde utólag kapcsolódott be, így csak a tegnapi részben látta, mi is történt valójában.

Így reagált:

„Én kérek elnézést mindenkitől, akit bántott a vacsorámon elhangzott sok trágárság. A puki storyn kívül a többivel én is csak az adásban szembesültem. Én szégyenlem magam mindenki helyett” – írta a közösségi oldalán a Feleségek luxuskivitelben szereplője.