Ez történik a kulisszák mögött – 5 éves az Éjjel-Nappal Budapest

Annak idején az Éjjel-Nappal Budapest története úgy indult, hogy 10 fiatal összeköltözött egy budapesti albérletben, ma már viszont tizenkilenc főszereplője van, és naponta három különböző helyszínen forgat az ÉNB. Az alapfőszereplők közül már csak hárman maradtak, Joe, Lali és Gábor.

„Szeretnénk köszönetet mondani a nézőknek és a rajongóknak, hogy 5 éve folyamatosan kitartanak mellettünk. Amikor elkezdtük, akkor nem igazán tudtuk, hogy mire vállalkozunk, de éreztük, hogy valami nagyszerű, új dolognak lehetünk a részesei. Akkor, ha valaki azt mondja, hogy 5 évig képernyőn leszünk, nevetve aláírtuk volna, de olyan gyorsan eltelt ez az időszak, hogy szinte észre sem vettük, így jó pár év még biztosan bennünk van” – mondta ÉNB Joe.

,,A legjobb dolog az életemben az Éjjel-Nappal Budapest, remélem, örökké tart. Imádom, hogy sok ezer ember követi figyelemmel az életünket, és sok ezer embert szórakoztatunk esténként” – tette hozzá ÉNB Lali.

,,Már csak hárman vagyunk azok közül, akikkel indult a sorozat, az 5 év alatt sok ember volt mellettünk, sok embert megismertünk és meg is szerettünk, remélem, minket is néhányan” – fejezte be mosolyogva ÉNB Gábor.

A születésnap alkalmából betekinthettünk a kulisszák mögé – megmutatjuk, hogy zajlik az Éjjel-Nappal Budapest forgatása: