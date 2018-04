Dér Heni elárulta, mit keres egy férfiban

Tegnap estétől 5. évadával, vadonatúj részekkel tér vissza az Észbontók, amelynek e heti adásaiban az X-faktor mentorai közül Gáspár Laci és Bye Alex, valamint Dér Heni és Iszak Eszti mutatta be, miként tud az észbontók fejével gondolkodni. Sőt a tegnap esti adásból azt is megtudhatjuk, hogy milyen pasik jönnek be a celebcsapat női párosának. „Számomra nagyon fontos a humor – vágott bele Dér Heni. – A humorhoz szorosan kötődik egyfajta intelligencia, hiszen a jó humorhoz az is kell.”

Az ország legszórakoztatóbb műveletlenségi vetélkedőjének legújabb szériájában kizárólag celebek mérkőznek majd meg egymással, köztük Pintér Tibor, Kabát Péter, Rákóczi Ferenc, Dobó Ágnes, Hargitai Bea, valamint az Ide süss! műsorvezető párosa, Hajós András és Sass Dani próbálja kitalálni, hogy az észbontók tudják-e a helyes választ az adott állításokra. A celebeknek a legújabb szériában sem lesz könnyű dolguk, hiszen észbontóink most sem okoznak csalódást, hihetetlen okfejtésekkel és szórakoztató pillanatokkal várnak bennünket minden hétköznap a VIASAT3-on. A házigazda változatlanul Kovács Áron lesz, a nyereményeket pedig jótékony célra, egy-egy alapítványnak ajánlják fel.