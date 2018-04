Cseke Katinka nem vágyik fiatalabb férfira

Cseke Katinka remek formában van, a szerelem valamiért mégsem talál rá. Egy ideje már szingli, de azt mondja, nem bánja, bár néha azért vágyik egy társra, akihez hazamehet esténként. Mivel a színésznőnek több fiatalabb párja is volt, most már tudja, hogy ez nem működhet. A Micsoda Nők! adásában azt is elárulta, pontosan milyen férfire vágyik.

„Így, hogy három év múlva 50 leszek, már pontosan tudom, hogy én már nem fogok olyan férfival szóba állni, aki 10-15 évvel fiatalabb, és nem fogok olyannal szóba állni, aki egzisztenciálisan full-full alattam van. Nem arra gondolok, hogy gazdag legyen, meg hat diplomája legyen, hogy valami kis pici: főiskola, satöbbi, és mondjuk legyen egy lakása és élete. Ne az legyen, hogy van egy zacskó ruhám, jöhetek? Ebből már elegem van… Legalább a a maga vacsoráját fizesse ki, az enyémet nem kell” – árulta el Cseke Katinka.