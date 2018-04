Baukó Éva ún. szexi, takarásmentes képet posztolt

Napok óta tele van a sajtó a Baukó Éva vs. Berki Krisztián párharccal, ezen lazít most az egykori VV-hős egy ledér képpel. Kapunk tőle egy idézetet is, idemásoljuk:

Nincs kínosabb ellentét, mint mikor odakünn tavaszi fényben ragyog a világ s benn, leeresztett függönyök mögött , félhomályban nyögjük a betegség fájdalmait. Csak tavaszkor ne legyen beteg az ember! Mikor a földön minden megújul és szelíden, fájdalom nélkül történik az átalakulás , borzasztó lehet az a gondolat, hogy csak a mi lényünkben nem alakulhat át a bánat örömmé és a betegség egészséggé. Bármit mondjanak is, a pesszimizmus költői az élet nyomorúságáról, tavaszkor nem szeretnék meghalni. Szép és költői dolog lehet a sírban pihenni, míg fölöttünk a virágok illatoznak ,minden kizöldül és a fák suttogásába madárdal vegyül, de még szebb és különösen: még jobb ilyenkor odakünn jó egészségben sétálgatni és vígan végignézni a természet megújulását.

Baukó Éva innen nézve köszöni, jól van.