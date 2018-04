A Vigyázat, gyerekkel vagyok! kifordított változata érkezik a TV2-re

Azt írja a TV2 hírlevele, hogy: Vicces csínytevésekkel és sosem hallott kamaszkori történetekkel várja a nézőket a Vigyázat, szülővel vagyok! Az új szériában a híres felnőttek közösen vetélkednek majd szüleikkel, akik nem riadnak meg attól, hogy kendőzetlenül meséljenek gyermekeikhez fűződő emlékeikről. A párosok ismét Ördög Nóra útmutatásával versenghetnek az akár egymillió forintos nyereményért, amit ezúttal is jótékony célra ajánlanak majd.

“A műsor titka szerintem továbbra is a családi sztorikban rejlik. Ismét rengetek vicces pillanatot éltünk át a szereplőkkel, és annak is örülök, hogy a kezdeti izgalom ellenére, a szülők is meg tudtak nyílni. Szeretem ezt a műsort, mert legtöbbször egészen új oldalát ismerhetjük meg a hírességeknek, ráadásul a nézők itt betekintést nyerhetnek abba is, honnan érkezik az adott sztár – vélekedett Ördög Nóra, és hozzátette, hogy ő alapvetően jó gyerek volt, de benne volt minden vagányságban is. – Szerintem a szüleimnek nem volt annyira nehéz dolguk velem, de nyilván volt egy-két csínytevésünk az öcsémmel, amivel okoztunk némi fejtörést. Biztosan akadnak olyan történetek is, amikkel engem is zavarba lehetne hozni.”

Legyen szó kvízről, memóriajátékról, vagy éppen körülírásról, a szereplők itt is a már megszokott kihívások elé állnak, ám ezúttal felnőtt köntösbe bújtatva várják őket a feladványok. Egyelőre annyit tudni, hogy a vendégek közt lesz Mádai Vivien, Stohl Luca, Trokán Nóra, Zimány Linda, Rubint Réka, Oláh Gergő, Nagy Feró és Gönczi Gábor is.

A műsor április 30-tól látható a TV2-n.