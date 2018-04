15 éve hunyt el Muráti Lili, akinek szerepeiről még Hollywoodban is csak álmodozhatnak

Muráti Lili élete tele volt titokkal és rejtéllyel. Jó néhányról pedig ő maga gondoskodott, rögtön azután, hogy híres lett. A színésznő születési anyakönyvi kivonata ugyanis megsemmisült a háborúban, így annak érdekében, hogy fiatalabbnak állítsa be magát a szakmájában, azt mondta, hogy 1914-ben született. Erre azonban elég kevés az esély, a szakemberek úgy gondolják, hogy vélhetőleg 1911-ben, vagy 1912-ben született Nagyváradon. Muráti Lili olyan szerepeket kapott a 30-as és a 40-es években, amelyek még most is ritkaság számba mennek a mozikban, pláne igaz volt ez akkoriban.

Romantikus, naivák helyett ő volt a határozott, ha kell kacér, de nagyon is tudatos nő.

Olyan karakterekkel találták meg a direktorok, amelyek nem igazán voltak divatosak akkoriban, éppen ezért volt üdítő látni Murátit, olyan nők bőrébe bújva, akik minden helyzetben képesek feltalálni magukat.

Csúnya lányként lett sikeres Muráti Lili

Bár már korábban is számos darabban szerepelt, a sztárságot az 1935-ös Csúnya lánynak köszönhette. Nemcsak a korábban említett ritkaságnak számító szerepeivel és személyiségével, de különleges ruháival is felhívta magára a figyelmet. Ahogyan tíz éve Lady Gaga húsruhájáról cikkeztek a lapok, úgy a 30-as, és a 40-es években Muráti Lili ruhatára volt a téma a hölgyek körében. Bátran hordott kicsit merészebb, játékosabb, kócosnak tűnő frizurát, ezzel is egyfajta kacérságot, ha úgy tetszik bujaságot kölcsönzött a megjelenésének.

Magánélete is bőven adott okot a pletykálkodásra. Sokan ugyanis biztosra vették, hogy Muráti, Jávor Pál felesége lesz egyszer.

Bár tény, hogy a színésznő saját bevallása szerint, az összes kollégája közöl Jávor Pált szerette a legjobban, akivel, a szerelmi jelenetekben, mindig szívből csókolózott, de végül nem ő lett a férje, hanem az író, színházigazgató, forgatókönyvíró és filmrendező Vaszary János. Vaszary számára Muráti Lili volt maga a múzsa, így rengeteg olyan szerepet írt, amelyet a kisé temperamentumos, erős feleségének szánt.

Muráti Lili neve szitok szó lett

Muráti már a háború alatt is nyíltan vállalta jobboldali beállítottságát, ami miatt 1945 után nyilas szimpatizánsnak bélyegezték és férjével együtt külföldre menekültek. Elmondásuk szerint Ausztriában úgy élték túl a mezítlábas menetelést, hogy koldultak és adományokat kértek a helyiektől. A férj naplójában írta meg menekülésük történetét. Többször is elfogták őket az oroszok, volt, hogy inkább a halált kívánták. Muráti pedig összeomlik, amikor arról a rémhírről értesül, hogy Jávort kivégezték. Végül 1947-ben telepedtek le Spanyolországban, Madridban. Miután elhagyták Magyarországot, minden vele kapcsolatos hírt betiltottak. Nevét nem lehetett leírni, filmjeit nem játszhatták többet a mozik. A színésznő alig több, mint 6 hónap alatt tanult meg spanyolul, és férjével saját társulatot alapítottak kint. Számtalan spanyol filmben játszott főszerepet, egy alkalommal pedig, Omar Sharif partnereként alakított egy mellékszerepet a Doktor Zsivagóban.

Muráti Lili 1975-ben térhetett haza először, majd 1989 után visszakapta a magyar állampolgárságát is. Munkásságáért a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki, és 1994-ben, majdnem 50 évvel a kivándorlása után, újra magyar színpadon állhatott. 2003 áprilisában, Madridban érte a halál.