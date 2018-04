Hosszú Katinka még nem állt el a válópertől

Minden jel arra utal, hogy az olimpiai bajnok úszónő és férje kibékültek: Hosszú Katinka újra hordja jegygyűrűjét, és jelenleg is férjével együtt edzőtáborozik Amerikában. A Blikk információ szerint azonban még mindig nem vonta vissza a válópert, melynek keresetét ő maga nyújtotta be.

Hosszú és Tusup válópere egy hónapja szünetel – ezt a felek közösen kérték a bíróságtól. A Blikk jogi szakértője szerint ilyenkor fél év türelmi időt kap a házaspár, általában arra, hogy megegyezzenek a közös vagyon felosztásának kérdésében. “Amennyiben fél év alatt sikerül megegyezni, vagy ha nem jutnak dűlőre, akkor is lehet kérni a per folytatását. Ha viszont ezt nem teszik meg, hat hónap leteltével a per megszűnik. Ilyen esetekben költségként mérsékelt illetéket kell fizetnie a felperesnek. Amennyiben viszont valaki meggondolja magát, és mégsem akar válni, az a hivatalos út, hogy eláll a pertől” – fogalmazott az ügyvéd.

Tehát ha Hosszú Katinka korábban nem vonja vissza a válópert, szeptember környékén lehet a párt hivatalosan is kibékültnek tekinteni.