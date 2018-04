HIV-pozitív az Eurovízió-sztár Conchita Wurst

Négy évvel ezelőtt, az Eurovíziós Dalfesztivál győzteseként az egész világ megismerte Conchita Wurstot, aki megjelenésével is bőven adott beszédtémát annak idején. De ahogy a Story-gálán is kiderült, az Eurovízió győztese a rengeteg kritika ellenére is mosolygós tudott maradni, és mindenkihez van egy kedves szava.

Ahogy Conchita Wurstra emlékezhetsz:

Pedig valószínűleg már akkor tudta, hogy beteg, hiszen egy most közzétett poszt szerint Conchita Wurst évek óta HIV-pozitív. Ez a titok pedig Damoklész kardjaként lebegett a feje fölött, ahogy fogalmazott az énekes, és most megszabadul ettől a tehertől. Igaz, nem önszántából, mert úgy érezte, hogy ez a legbelsőbb magánügye, de egy exbarátja megfenyegette, hogy nyilvánosságra hozza a betegségét.

Conchita Wurst megköszönte a családjának és a barátainak a támogatást, hiszen a betegsége diagnosztizálása óta mellette állnak, de a hosszú írásban kitért arra is, hogy a rajongóinak is hálás a támogatásért.

Az Eurovíziós Dalfesztivál győztese köszöni, jól van

„Erősebb, motiváltabb és felszabadultabb vagyok, mint valaha” – fejezte be az írást az énekes, aki rengeteg biztató üzenetet kapott válaszként.