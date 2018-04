Bedrogozták és megerőszakolták Azealia Bankst

Egy kétségbeesett hangfelvételt tett fel az Instagramjára Azealia Banks énekes-rapper. Hangja nagyon zaklatott volt, a sírással küszködött. Nem sokkal a felvétel előtt szexuálisan bántalmazták, és állítása szerint be is drogozták – írja a Hvg.hu.

A hangfelvételt később levette az oldaláról, de a még a törlés előtt feltöltötték a YouTube-ra.

Azealia Banks azt mondja, bemocskoltnak és hülyének érzi magát, és részben az ő hibája is, ami történt. Ám elmondja azt is, hogy „a pasik úgy ki tudnak használni, hogy rávesznek arra, hogy beleegyezz, miközben igazából nem is egyeztél bele”. Szerinte „észre sem veszed, hogy éppen megerőszakolnak”.

Másnap megnyugtatta a rajongóit, hogy a barátai vele vannak. Arról is beszámolt, hogy a drog hatása még mindig nem múlt el, és rettenetesen érzi magát.