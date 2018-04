Horrorbaleset után talált rá a boldogság a Szívtipró gimi sztárjára – Mi lett a többi szereplővel?

Lara Cox, Anita megformálója



blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BaCdHb8HdBL/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">

A tökéletesség mintaképét testesítette meg a Hartley Gimnázium sztárjaként a Szívtipró gimiben. Cox modellként kezdte a karrierjét, sokan azt hitték, ő lesz a következő Nicole Kidman, aki szintén a kis képernyőn kezdte a karrierjét. A szerencse azonban nem szegődött Lara mellé, kis szerepeket kap csupán, mostanában inkább csak reklámokban láthatjuk. Pedig most sem néz ki rosszul…

Luke Jacobz, vagyis Zac



A sorozat Zacje ügyesen váltott, habár feltűnt még néhány szappanoperában, igazából nem színészként csinált karriert. Tévés műsorvezető lett, az ausztrál X-faktor házigazdája is volt, és megnyerte a szintén ausztrál Szombat esti láz egyik szériáját is.

#OperationNextWolverine This is how I spent my Friday night. How things have changed pic.twitter.com/i96TlcShFY — Luke Jacobz (@lukejacobz) 2016. július 11.

Nézzétek, hogy ropja!

Ada Nicdemou, vagyis Kat



Katerina „Kat” Ioannou minden bizonnyal számos hormontúltengéses tinifiú álma volt a kilencvenes években. A leglátványosabb karriert egyértelműen Ada futotta be, bár a világsztárok közé nem sikerült felemelkednie a Szívtipró gimiből, pedig szerepelt a Mátrix című filmben, valamint az amerikai Dancing with the stars című táncos show-műsorban. A ciprusi szépség az instafotói alapján egészen sikeresen küzd az idő múlása ellen. Házas, egy kisfia van.

Scott Major, a sorozat Riverse



Rivers igazi rossz fiú volt a sorozatban, és ma sincs másképp, ha a 42 éves ausztrál színészre nézünk. Nemcsak színészként, rendezőként is ismert, bár karrierjét csak erős túlzással lehetne fényesnek nevezni. Nőügyeitől évekig hangos volt a sajtó, végül a vagány rockénekesnő, Dallas Frasca csavarta el a fejét, akivel 2012 óta élnek boldog párkapcsolatban. Testét pedig most is formában tartja, rendszeresen edz.

Callen Mulvey, a sorozatban Bogdan Drazic

Ha volt valaki, aki rosszabb fiú volt Riversnél, akkor az egyértelműen Bogdan Drazic. A markáns vonalakkal megáldott Callen kezdetben mellékalak volt csupán, de az évek során egyre nagyobb hangsúlyt kapott a karaktere. Mulvey karrierje szintén megrekedt, 2003-ban autóbalesete során életveszélyes koponyasérülést szenvedett, állkapcsa egy részét pótolni kellett, egyik szemére megvakult. 2010-ben házasodott össze Rachel Thomasszal.