Megvan, ki lesz az új Terminátor

Véget ért a hosszas keresgélés, megtalálták a Terminátor-reboot, azaz a Terminátor 6 halálosztóját. A szerepet Gabriel Luna fogja alakítani – írja a 24.hu.

A 35 éves színész a Matador és a Túl a határon című filmekből, valamint A törvény nevében és A S.H.I.E.L.D. ügynökei sorozatokból lehet ismerős.

Congratulations to @IamGabrielLuna from @Elreynetwork's Matador on being cast as the new Terminator! https://t.co/Es95U6t1Gc #Terminator6