Fogyásuk, kitartásuk, őszinteségük motiváló – 5 sztár, akitől elleshetünk valamit

1. Harmónia

Mádai Vivien, a múzsa: „Azt vallom, hogy ha önmagunkat adjuk, és harmóniában élünk, nem lehet baj”

Korábban nem volt elégedett a testével, sokat gyötörte magát, öt-hat évvel ezelőtt a fogyása és a hízása egyaránt téma volt, ami nem csoda, mert volt, hogy 15 kilótól szabadult meg. Most már régóta tartja a súlyát, és harmóniát sugároz.

Ma már rengeteg követőjének ad erőt a Mokka műsorvezetője, köztük sok kismamának. Mádai Vivien őszintén beszél a félelmeiről, arról, hogyan élte meg, amikor a szülés után megváltozott a teste. Most pedig a Playboy Man of the Year díjátadó gáláján az év múzsájának választották. Kiváló példa arra, hogy ha valaki önazonos, és vállalja önmagát az sikerhez vezet.

2. A ma a jövő kulcsa

Tóth Vera, akinek az önismeret segített: „A jelenben gyűjtesz, a jelenben gondolsz a jövődre. Ma tehetek azért, hogy milyen legyen a holnap.”

Az énekesnő története kiválóan példázza: ha valakiben elég erős az elhatározás, képes lehet arra, hogy változtasson az életén. Néhány éve még súlyos deperszonalizációs problémákkal küzdött, mára azonban kiegyensúlyozott személyiség lett. A súlyproblémáival is sikerült leszámolnia. Egy gyomorszűkítő műtétre szánta el magát, és ma már rám sem lehet ismerni.

3. Olyan emberek legyenek melletted, akik növeli az önbizalmad

Peller Anna, a feleség: „Azért sikerült fogynom és aztán kontrollálnom a kilókat, mert a párom sohasem akart megváltoztatni, és ettől én is megnyugodtam.”

Volt, hogy A Reggeli műsorvezetője, az Operettszínház színésznője 100 kg-ot nyomott. Gyerekkori fotóiról rá sem ismerni. Mára azonban gyönyörű, szexi nő lett, aki legnagyobb súlyához képest 30 kilót fogyott. A látványos változásban nagy szerepe volt Anna férjének, Mikinek is, aki a duci külsőben is látta a szépséget, és ezzel önbizalmat adott párjának.

Ezen a régi képen a húgával látható. Rájuk sem lehet ismerni…

Most pedig így néz ki:

3. Álmodni kell!

Risztov Éva, a sportoló: „Mindenkinek csak azt javasolhatom, hogy tűzzön ki magának célokat. Merjen nagyon álmodni. Én mertem, már gyerekként hittem magamban, és igazam lett.”

Olimpiai bajnoknőnk élete jól példázza, hogy a sikerhez vezető út nem mindig a legegyszerűbb, de a kitartás meghozza gyümölcsét. Az úszónőnek sokáig úgy tűnt, csak álom marad az olimpiai bajnoki cím, habár mindig ott volt az úszósport élvonalában, mégsem jött a hőn áhított eredmény. Aztán, amikor hosszútávra váltott, valóra vált az álma: az ötkarikás játékokon felállhatott a dobogó legfelső fokára.

4. Ha mi nem hiszünk magunkban, más sem fog

Liptai Claudia, a menyasszony: „Nincs annál nagyobb élmény, mint amikor az álmunkat saját erőnkből valósítjuk meg, ezért nyugodtan bízzuk rá az álmainkat önmagunkra.”

A műsorvezető az esküvőjére készül, rátalált a boldogság, szárnyal a karrierje, és kétgyermekes édesanya. Azt vallja, a boldogságunk kulcsa a saját kezünkben van.