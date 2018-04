Szexuális évfordulót ünnepel Soma Mamagésa

Először idetesszük ezt a Coubot, aztán folytatjuk:

Na és akkor: az RTL Klub Reggelijében Papp Gergő és Lakatos Márk „faggatta” Soma Mamagésát, aki arról számolt be, hogy 28 évvel ezelőtt volt már, hogy először lefeküdt a férjével, akivel pont ennyi ideje is vannak együtt. Mint elmondta, anno nagyon várta az első alkalmat. Szerette, ahogy a férje szaxizik, szerette a szagát, és nagyon izgult, hogy milyen lesz vele, és hogy mekkora lesz… mert hát aki azt mondja, hogy nem számít, az nem mond igazat. Erről, az együttlétről és az évforduló miatti ünnepségről is szó esik a beszélgetésben. Másfél perc, megéri.