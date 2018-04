Rákóczi Feri undorító dolgot vett a szájába

A Balázsék műsorvezetői híresek arról, hogy mindent kipróbálnak, amit valaki bevisz a stúdióba. Legutóbb egy szexbabát teszteltek Sebestyén Balázsék, de már számtalan dolgot teszteltek az évek során. Ma mégis eljött a mélypont – egy halkonzervet turmixoltak össze a stúdióban különféle hozzávalóval, amit aztán Rákóczi Feri kóstolt meg…

A surströmmingkonzerv kihívás egyébként pár hónappal ezelőtt kezdődött: az étel­kü­lön­le­ges­ség annyira büdös, hogy már a kon­zerv­ből ki­szi­várgó szag is gyo­mor­for­gató. Mégis akad­nak vál­lal­kozó kedvű em­be­rek, akik nemcsak ki­bont­ják, de meg is kós­tol­ják a bűzös ételt. Nos, csak Balázs és Feri vállalkozott, az ő neveiket írták egy lapra, és Vadon Jani húzta ki a szerencsétlen nyertest. A teszt végén mindenki gyomra felfordult a stúdióban, Sebestyén Balázsból majdnem visszajött a reggeli, nem beszélve Feriről, aki végül meg is kóstolta a förtelmes turmixot.