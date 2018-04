Kamarás Iván: Ennyire még sosem inzultáltak

Most vasárnap startol az idei A Nagy Duett, Kamarás Iván és Kollányi Zsuzsi pedig a többiekhez hasonlóan vadul próbál a show-műsorra, most éppen táncot. Instrukcióként azt mondja az oktató Kollányinak, hogy:

Inzultálod, és aztán felhúzod magaddal.

Több se kell, beindul a viccelődés, Kollányi Kamarás ölében ülve elmondja, hogy az inzultálást nem tudja garantálni, mert be fog vörösödni a feje, Kamarás pedig közli, hogy „Ennyire még sosem inzultáltak”, és nem is tud most ezzel mit kezdeni. Nevetős videó, ömlik a jókedv. Tényleg aranyos: