Saját felelősségére távozott a kórházból Harsányi Levente

Őszintén beszélt műtétjéről a Star magazinnak Harsányi Levente , aki néhány hónapja gyomorfekély gyanújával került kórházba, de a műsorvezető nem bírt sokáig feküdni, így saját felelősségére távozott az intézményből. Kiderült, hogy nincs fekélye, de néhány napra rá mégis a műtőasztalon találta magát.

„Amit az én gyomrom kapott az elmúlt harminc évben, azt kevés gyomor bírja. Aztán éjjel kihívtam egy orvos haveromat, küldött értem egy embert, be is vittek a kórházba. Mindez a Magyarország, szeretlek! középső forgatási napján volt, így kénytelen-kelletlen hajnali három-négy óra táján küldtem nekik egy üzenetet, hogy kórházban vagyok, szétvizsgálnak, és bármi lehet. Bent megnyugtattak, infúziót kaptam. Stagnáltam, de nem akartak elengedni. Mondtam, hogy muszáj lenne mennem, mert másnap forgatás van. Mondták, hogy nem kéne, mert az egészség és a forgatás nem egyenlő az ember életében. Saját felelősségre végül elengedtek, de a lelkemre kötötték, ha bármilyen rosszullétet tapasztalok, akkor azonnal menjek vissza. Ha ugyanis az epe elzáródik, a hashártyát elönti a trutyi, ami halálos kimenetelű is lehet” – mondta a műsorvezető.

Harsányi másnap kínok között leforgatta a műsort, ám hétfőn már meg is műtötték.

„Megoperáltak laparoszkópos műtéttel, négy lyukat vágtak rajtam. Egy monitor előtt ülve műtöttek meg az orvosok, kvázi távirányítással. Azon töprengtem, milyen fura, hogy ilyenkor nem gondolkodunk az anyagi támogatáson, amit esetleg az orvosnak juttatunk, pedig kéne. A keresztanyámnak húszcentis vágással oldották meg ezt a problémát annak idején, én megúsztam négy apró heggel, pedig kivették az epehólyagomat is.”

A műsorvezetőnek a műtét után két napot kellett még kórházban töltenie, és azóta diétázik, bár nem kötelezték rá az orvosok.