Ezzel foglalkozik majd Hajdú Péter a tévézés helyett

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk Hajdú Péter másfél év után otthagyja az ATV-t, és a tévézés helyett más elfoglaltságot keres magának.

„A televíziózás mellett rengeteg projektem van, amivel szívesen foglalkozom és rengeteg időmet elveszi. Az orvosi központ már elkészült, most már csak be kell indítani. Ott van az éttermem is, amit nem hanyagolok el, illetve a miskolci sörfesztivált is szervezzük továbbra is, az ezzel foglalkozó cég egyik tulajdonosa vagyok. Emellett Törökbálinton a Tükörhegyen is tervezek egy bevásárlóközpontot. Szóval nem fogok egyáltalán unatkozni, és a televíziózáshoz sem ragaszkodom foggal-körömmel. Ha megcsörren a telefonom és érkezik egy szimpatikus ajánlat, akkor megyünk tovább” – nyilatkozta a Lokálnak Hajdú Péter.