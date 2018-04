Epres Panni 10 évet várt Benedek Tibire

A gyönyörű modell és anya, Epres Panni édesapjától katolikus neveltetést kapott, és keresztény vallású, így hisz a túlvilágban, habár a reinkarnáció gondolata is foglalkoztatja. A modell számára családja a legfontosabb, imádja gyermekeit. „A szeretetem Mór felé szerelem, ő egy kicsi férfi, Barka lányom pedig a szövetségesem, benne teljesen magamat látom” – avatta be Epres Panni gyermekeivel való kapcsolatába Peller Mariannt.



Gyermekei apjával, a legendás vízilabdázó Benedek Tiborral már 16 éves korában megismerkedett, és rögtön tudta, hogy egymásnak teremtette őket a sors. „Tibor találkozásunk pillanatától minden mozdulatomban benne volt, tudtam, hogy lesz dolgunk egymással az életben” – osztotta meg érzéseit a modell. Azonban úgy alakult, hogy Tibor 2000 kilométerrel arrébb, Olaszországba költözött, ráadásul megházasodott, és egy gyermeke is született, mialatt Panni is párkapcsolatban élt. Első találkozásuk után 10 évvel szerelmük végül beteljesedett, összeházasodtak, és két gyermekük is született. A szerencsés szerelmi fordulat miatt Panni hisz a megérzésekben és abban, hogy ha egy munkáról vagy egy találkozásról azt érezzük, hogy még közünk lesz hozzá, az be is fog következni.