Dobó Kata és Zsidró Tamás szerelmes képét látnod kell

Dobó Kata és Zsidró Tamás lassan két éve vannak együtt, és még mindig ugyanúgy lángol a szerelmük, mint a kapcsolatuk kezdetén. Látszik ez abból is, ahogy ránéznek a másikra. Sokáig csak barátok voltak, de ez időközben szerelemmé alakult. Ettől függetlenül Katáék nem hirdetik magukat mindenhol, mégis nagyon jól megvannak.

Dobó Kata hashtagjei is ráerősítenek arra, mennyire szeretik egymást, és ezt a rajongók is látják. „Látszik, hogy mellette tényleg boldog vagy” – írta az egyik hozzászóló, amivel mi is csak egyetérteni tudunk.