Boros Lajos a tartalékaiból él

Nincs bevétele, így főként a boomerángos időkben felhalmozott tartalékaiból él a nemrég szívműtéten átesett Boros Lajos, mert elég csekély a nyugdíja. “Olyan 110 ezer, de nem kell engem sajnálni – mondta el Hajdú Péternek a vasárnapi Esti Frizbi felvételén Boros Lajos.

Kiderült, a tulajdonváltások után a műsorát már egyik rádió sem adja le, így fizetések nélkül maradt. “Amikor jól kerestünk annak idején, akkor tartalékoltam, nem tudom, mire számítottam, de most jól jön” – vallotta be a rádiós, majd azt is hozzátette, őt nagyon zavarja, hogy nem keres pénzt, de a neje mindig megnyugtatja.

“Én úgy számolom, hogy olyan két évre elég a tartalékunk” – árulta el az ATV stúdiójában az egykori rádiós. Feleségével azt beszélték meg, hogy legrosszabb esetben majd kisebbre cserélik a VII. kerületi lakásukat.