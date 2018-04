Zoltán Erika új társat kapott

Ya Ou az X-Faktorban a ByTheWay nevű fiú formációban indult, amely akkoriban az egyetlen csapat volt a műsor hazai verziójának történetében, amely a második helyig menetelt. A fiúk néhány hónapja feloszlottak, a tagok most egyéniben bizonyítanak, ahogy Ya Ou is, aki teljes erőbedobással dolgozik karrierjén.

„Jelenleg több projektben is benne vagyok, többek között a Budapest Voices és a Yellow Jam Session tagjaként, de most inkább a szólókarrieremen van a hangsúly. Nemrég jelent meg debütáló dalom, Fejben dől el címmel, és sok nóta van még készülőben. A Kőbányai Zenei Stúdióban tanulok gitár szakon, és emellett énekórákat is veszek, és újra elkezdtem edzeni is. Elég elfoglalt vagyok, de amire szeretném, arra szakítok időt. Most ért véget egy komolyabb kapcsolatom, így sokkal nyitottabban állok a dolgokhoz, szeretném a szabadidőmet a barátaimra fordítani és új ismerősökre szert tenni” – kezdte a jóképű énekes, akit mindig is érdekelt a műsorvezetés, így nagyon örült a Sláger TV megkeresésének, és annak is, hogy Zoltán Erika műsorvezető-társa lehet.

Sosem ijesztett meg a kamera, mindig is kíváncsi voltam erre a világra. Régóta érdekel a műsorvezetés, többször elképzeltem már magam hasonló helyzetben, így nagyon örültem, amikor rám talált a feladat, és egyből igent mondtam. Egy médiában szereplő embernek ez szuper lehetőség és persze komoly kihívás is. A rajongók most megismerhetik egy másik oldalamat is. Már volt néhány forgatási nap, és eddig úgy érzem, remekül vettem az akadályokat

– tette hozzá Ya Ou.