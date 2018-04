Nagy bajba került Köllő Babett

Köllő Babettet sokan nem szerették, egészen addig, amíg a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorban szerepelt. Ott megváltozott az emberek véleménye a luxusfeleségről, ami nem csoda, hiszen Babett remekül helytállt. Hétfőn elstartolt a Feleségek luxuskivitelben második évada, amelynek alapján újabb botrányokra számíthatunk. Köllő Babettet úgy ismerjük, mint aki kiáll magáért, azonban van olyan, ami őt is megtöri.

Your browser does not support iframes.

Köllő Babett a saját otthonának fogságába esett, hiszen elment az áram. Ami azt jelentette, hogy az elektromos garázskaput sem tudta kinyitni, így az autója bent ragadt a parkolóban. Ez nem lett volna gond, ha nem kell előadásra mennie… Végül sikerült megoldani a problémát, hiszen a színésznő férje elárulta, hol kell áramtalanítani a garázskaput.