Kórházról kórházra jár Mészöly Kálmán, transzplantáció segíthet rajta

Az egykori szövetségi kapitány nemrég tért vissza a László kórházba. Fia, Mészöly Géza azt nyilatkozta a Borsnak, 76 éves apját kezelték kétoldali tüdőgyulladással, húgyúti fertőzéssel, jelenleg pedig a gyomrát fájlalja. Ez utóbbit lehet, hogy a kezelésként kapott antibiotikumok okozzák.

Mészöly Géza szerint a transzplantáció lehetősége is felmerült, nem kizárt a részleges gyomorműtét. Mint mondta, a lányát, Mészöly Kálmán unokáját is vizsgálják, mert őt is bevonhatják a transzplantációs eljárásba.