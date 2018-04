Majka hamarosan megnősül?

A Bezár a bazár! aktuális adásának játékosai közül az egyik egzotikus utak és egzotikus helyeken lévő esküvők szervezésével foglalkozik, és miután ezt elmondja, Till Attila beindul, és örül, hogy van ott valaki, aki például tud intézkedni, hogy ha a Maldiv-szigeteken akarna valaki házasodni. Annyira beindul, hogy Majka felé fordul, és mondja, hogy:

Hát most lesz neked esküvőd!

Majka hozzáteszi mindehhez, hogy két gyermekének anyja, Dundika „egyszer már nősült”, oh pardon, férjhez ment a Maldívon, és most inkább a környéken szeretne házasodni, hazánkban, mire Tilla többször is kimondja, hogy Ózd, utalva ezzel a reptéren kirabolt Majka szülőhelyére.