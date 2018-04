Megszületett Khloe Kardashian első gyermeke

Khloe Kardashian megszülte első gyermekét – számolt be róla a TMZ. A híresség csütörtök kora reggel kislánynak adott életet. A lap szerint a gyereknek egyelőre nincs neve. A szülésnél a realitycsalád nagy része és a gyerek apja, Tristan Thompson is jelen volt.

Sajnos a kicsi érkezése ellenére nem egészen idilli a helyzet a családban. Mint kiderült, a gyerek apja többször is megcsalta várandós feleségét. A TMZ szerint már októberben félrelépett, amikor Khloe Kardashian mindössze három hónapos terhes volt, a napokban pedig több olyan felvétel is megjelent róla, amelyek alapján gyanús, hogy ismét hűtlen volt. Az egyiken két ismeretlen nővel motorcsónakozott, a másikon pedig egy harmadik nő követte őt New York-i hotelszobájába.